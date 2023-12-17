جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي «ترم أول» في الإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات المرحلة الثانوية 2024 بمحافظة الإسكندرية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي «عام» ورقي وهو الجدول الذي يبدأ في الأحد 2024/1/14 وحتى 23 من نفس الشهر أي لمدة 10 أيام ليكون آخر أيام الامتحانات هو 2024/1/23.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي «ترم أول» بمحافظة الإسكندرية

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية جدول امتحانات المرحلة الثانوية 2024 بمحافظة الإسكندرية «الصف الثاني الثانوي» بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بالعملية الامتحانية بحسب الإعلان الرسمي من مديرية تعليم الإسكندرية بعد اعتماد المعدل الزمني للامتحانات في عروس البحر الأبيض المتوسط، بحسب الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي «ترم أول» بمحافظة الإسكندرية

تحدد جدول امتحانات المرحلة الثانوية 2024 بمحافظة الإسكندرية للفصل الدراسي الأول للمرحلة الثانوية وتبدأ الامتحانات الإليكترونية في تمام الساعة 8 صباحًا والورقي في تمام الساعة 10.15 والجدول كالتالي:

- الأحد 2024/1/14 اللغة العربية

- الاثنين 15 يناير، الرياضيات، الجغرافيا.

- ‏الثلاثاء 16 يناير، اللغة الأجنبية الأولى.

- ‏الأربعاء 17 يناير، جبر وتفاضل، حساب مثلثات.

- ‏الخميس 18 يناير، الفيزياء، التاريخ.

- ‏الأحد 21 يناير، الأحياء، الفلسفة والمنطق

- ‏الإثنين 22 يناير، اللغة الأجنبية الثانية، التربية العسكرية نظرى.

- ‏الثلاثاء 23 يناير، الكيمياء، علم النفس.