مصطفى قمر وأحمد عبد العزيز ومحمد فاضل في عزاء أحمد البدري وعادل أنور

حرص الفنان مصطفى قمر، وأحمد سلامة، وأحمد عبد العزيز، والمخرج محمد فاضل، على مواساة ذوي المخرج أحمد البدري والفنان عادل أنور، في العزائين المقامين حاليا بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

كما حضر مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وأشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وأحمد صيام، وعمرو عبد الجليل، وإيهاب فهمي، وفردوس عبد الحميد، ومحمد عبد الحافظ، وآخرين.

ويقام حاليا عزاء الراحلين في مسجد الحامدية الشاذلية، بحضور عدد من نجوم الفن الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة أهالي الراحلين.