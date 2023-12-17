أشرف زكي يقدم العزاء في الراحلين أحمد البدري وعادل أنور بالحامدية الشاذلية

حرص الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على تقديم واجب العزاء في وفاة الراحلين المخرج أحمد البدري، والفنان عادل أنور اللذين وافتهما المنية الجمعة الماضية، وخيَّم الحزن على الوسط الفني لغيابهما المفاجئ.

كما وصل منذ قليل، الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، لتقديم واجب العزاء في شقيق الفنان نادر أبو الليف، والذي وافته المنية الجمعة الماضية بشكل مفاجئ.

ويقام حاليا عزاء الراحلين بالزمالك في مسجد الحامدية الشاذلية، بحضور عدد من نجوم ونجمات الفن الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة أهالي الراحلين من بينهم فردوس عبدالحميد، أحمد صيام، محمد أبو داوود، محمد محمود، سليمان عيد، السيناريست عمرو محمود ياسين، وآخرين.