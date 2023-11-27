رئيس مركز السادات يتابع اصطفاف المعدات استعدادا لموسم الشتاء

تفقد صفوت معوض بحيري، رئيس مركز ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، يرافقه نوابه علي الصياد، وهاني الجزار، اصطفاف معدات ومركبات مركز السادات، وذلك في دوران الكوبري العلوي بكفر داود، وذلك لاختبار الجاهزية لمواجهة الأزمات والطوارئ وسقوط الأمطار.

اصطفاف المعدات في السادات

يأتي هذا العرض تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بشأن الوقوف على مدى جاهزية وفاعلية كافة المعدات والأجهزة المستخدمة في هذا الشأن استعدادا لفصل الشتاء.

أهمية التدريب والإعداد للخطط المستقبلية

وأكد «صفوت» أهمية التدريب والإعداد الجيد ووضع خطط مسبقة لمواجهة أية أزمة أو كارثة والمخاطر الناتجة عنها بالتنسيق بين أجهزة الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات وإدارات الخدمات التابعة له.

وأشار إلى أهمية دور إدارة الأزمات والكوارث بمجلس مدينة السادات لقيامها بوضع السياسات العامة لمواجهة الأزمات والكوارث بالمركز والمدينة، وإقرار الخطط والسيناريوهات لإدارة الأزمات ومراجعتها مع الجهات المعنية مع إعداد الخطط والبرامج لدعم القدرات الذاتية لكافة الوحدات المختلفة، بالإضافة إلى قيامها بمسئولية قيادة التعامل مع الأزمة أو الكارثة فور حدوثها وعدم السماح بتفاقمها، ومتابعة إجراءات عمليات الإغاثة والإخلاء وإعادة التأهيل، مع تقييم الموقف وتحديد السلبيات والإيجابيات للاستفادة منها.

وأضاف رئيس مركز ومدينة السادات، أن التدريب العملي المشترك يقوم على فرض سيناريوهات عديدة للكوارث والأزمات التي قد يتعرض لها المركز والمدينة لمجابهتها منفردة أو بالتعاون مع المراكز المجاورة حال الطلب، والوقوف على مدى استجابة واستعداد جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بعناصرها البشرية والمادية، ورفع مستوى العاملين في مختلف الأجهزة المختصة وصقل مهاراتهم وتدريبهم على كيفية مواجهة الأزمات والكوارث، من خلال الاستخدام الأمثل للإمكانات والوسائل المتاحة بالمركز والمدينه، وتعاون جميع العناصر المشاركة بما يتواءم مع طبيعة الكوارث والأزمات سواء الطبيعية أو غير الطبيعية.