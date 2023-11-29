اصطفاف المعدات استعدادا لمواجهة تداعيات الأمطار بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى ومراجعة معدات الحملة الميكانيكية مع اتخاذ التدابير اللازمة لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة تداعيات الطقس السيئ من أمطار وسيول، وذلك انطلاقاً من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبمتابعة مباشرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآلات الهندسية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

اصطفاف معدات المراكز والمدن

وفى سياق متصل، تفقدت لجنة من وزارة التنمية المحلية اصطفاف معدات المراكز و المدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى حيث شهدت اللجنة تشغيل المعدات وإجراء التجارب العملية لمعاينة وفحص كفاءة كافة المعدات والسيارات المشاركة من سيارات الإطفاء والحماية المدنية والإنقاذ السريع و اللوادر، إلى جانب سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

فرق من الموارد البشرية والصيانة

تابعت لجنة التنمية المحلية مدى الجاهزية التشغيلية والفنية، بالإضافة إلى جاهزية فريق العمل من الموارد البشرية وفرق الصيانة، ومدى استعدادها لمواجهة الأزمات والطوارئ والكوارث ومن بينها مجابهة أخطار السيول والأمطار والتقلبات الجوية في فصل الشتاء.