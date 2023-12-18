بخطوات بسيطة.. تعرف على طرق تسجيل قراءة عداد المياه شهريا بالدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن إمكانية تسجيل قراءة عداد المياه الخاص بالمواطنين في كل شهر من خلال رابط إلكتروني محدد، إذ يتمكن العميل من الدخول عليه وتسجيل البيانات في فترة متاحة 10 أيام في الشهر.

تسجيل قراءة العداد بالدقهلية

وأضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في بيان، أنه يوجد وقت من أجل تسجيل القراءات الخاصة بالعداد إذ يبدأ التسجيل من يوم 15 في الشهر حتى 25 من الشهر ذاته.

رابط تسجيل قراءة عداد المياه بالدقهلية

وأكدت مياه الدقهلية أنه يوجد رابط يجري من خلاله تسجيل ورفع القراءة الفعلية الصحيحة من واقع قراءة العداد على الطبيعة من هنا، ويجب على المواطنين معرفة أنه يجري مراجعة القراءة المسجلة عن طريق العميل ومدى مطابقتها للطبيعة.

واضافت أنه عند ملاحظة أي فرق بين قراءة العميل المسجلة على الرابط المحدد والقراءة على أرض الواقع من قبل الشركة يجري اتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك.

خطوات تسجيل قراءة العداد بالدقهلية إلكترونيا

وأشارت مياه الدقهلية إلى أنه يجب عمل عدة خطوات من أجل تسجيل قراءات العداد من خلال الرابط من هنا وهي:

- اختيار المنطقة

- إدخال اسم المشترك كما بالفاتورة

- إدخال الرقم القومي 14 رقما كما بالبطاقة

- إدخال رقم الموبايل

- إدخال رقم التليفون الأرضي 7 أرقام بدون كود المحافظة إن وجد

- رقم الفرع.

- رقم المجموعة.

- رقم الحساب.

- قراءة العداد الحالية.