ياسمين عبد العزيز تهنئ أحمد العوضي بفيلمه الجديد «الإسكندراني»

هنأت الفنانة ياسمين عبد العزيز، زوجها أحمد العوضي، بفيلمه الجديد «الإسكندراني»، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي 4 يناير في مصر و11 من نفس الشهر بدول الخليج.

ونشرت ياسمين بوستر الفيلم عبر صفحتها على انستجرام، وعلقت عليه: «مبروووك ربنا يكرم إن شاء الله فيلم الإسكندراني».

الإسكندراني فيلم للمُخرج خالد يوسف، مأخوذ عن رواية الإسكندراني للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، ويجسد العوضي فيه دور البطولة، وبجانبه الفنانة زينة وعدد من النجوم من بينهم الفنان حسين فهمي، وصلاح عبد الله، ومحمود حافظ، ومحمد رضوان، وعصام السقا، ورحاب الجمل والوجه الجديد تسنيم مطر وآخرون.