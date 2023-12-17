رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

ياسمين عبد العزيز تهنئ أحمد العوضي بفيلمه الجديد «الإسكندراني»

كتب:

أحمد شعراني
07:16 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

هنأت الفنانة ياسمين عبد العزيز، زوجها أحمد العوضي، بفيلمه الجديد «الإسكندراني»، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي 4 يناير في مصر و11 من نفس الشهر بدول الخليج.

ونشرت ياسمين بوستر الفيلم عبر صفحتها على انستجرام، وعلقت عليه: «مبروووك ربنا يكرم إن شاء الله فيلم الإسكندراني».

الإسكندراني فيلم للمُخرج خالد يوسف، مأخوذ عن رواية الإسكندراني للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، ويجسد العوضي فيه دور البطولة، وبجانبه الفنانة زينة وعدد من النجوم من بينهم الفنان حسين فهمي، وصلاح عبد الله، ومحمود حافظ، ومحمد رضوان، وعصام السقا، ورحاب الجمل والوجه الجديد تسنيم مطر وآخرون.

">

اقرأ المزيد:

ياسمين عبد العزيز تكشف لـ«الوطن» سبب غيابها عن الموسم الرمضاني المقبل

ياسمين عبد العزيز تعزي الفنان أحمد حلمي في وفاة شقيقه

سر صداقة ياسمين عبد العزيز ومنى الشاذلي.. علاقة مهنية تحولت إلى إنسانية

منى الشاذلي ترد على رسالة ياسمين عبد العزيز: «غالية الغاليين»
بقلم أحمد شعراني