غلق كلي لشارع الأسمرات مع منتصف الليل.. اعرف التحويلات المرورية البديلة

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة استعدادها لأعمال تعديل خط بترول «مسطرد - التبين»، والتي ستؤدي إلى غلق كلي لشارع الأسمرات بالاتجاه القادم من ميدان رسالة تجاه ميدان الخزان، وتحويل الحركة المرورية للقادمين من شارع 9.

الغلق يستمر 30 يومًا

وأوضحت الإدارة العامة لمرور القاهرة أن الأعمال ستبدأ في الساعة 12 صباحًا بعد منتصف الليل يوم الاثنين الموافق 18 من ديسمبر، وتستمر لمدة 30 يومًا ليلًا ونهارًا، مشيرة إلى أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة المواطنين، وذلك من خلال التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.

وطالبت الإدارة العامة لمرور القاهرة المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات رجال المرور، والتعاون معهم لضمان انسيابية الحركة المرورية.

التحويلات المرورية البديلة

ومن أجل عدم توقف الحركة المرورية، فإن هناك تحويلات مرورية بديلة لشارع الأسمرات،وهي كالتالي:

- على من يرغب في التوجه إلى ميدان الخزان، أن يستخدموا شارع 9 يسلك يمينًا شارع أحمد فؤاد نجم وصولًا لميدان الخزان.

- الذين يرغبون في التوجه إلى مناطق أخرى، أن يستخدموا الطرق البديلة المتاحة.

- على المواطنين الالتزام بتعليمات رجال المرور، والتعاون معهم لضمان انسيابية الحركة المرورية.