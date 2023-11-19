تفاصيل تسيير الحركة المرورية عند محور 26 يوليو على الطريق الدائري

كشف المهندس ضياء الدين مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمشروع تطوير الطريق الدائري، تفاصيل مهمة بشأن الحركة المرورية على الطريق الدائري، موضحًا أنه يُجر حاليًا تنفيذ أعمال الكمر الخاص بكوبري البراجيل الذي يمر على الطريق الدائري، بأوناش عملاقة ذات إمكانيات عالية.

وقال المهندس ضياء الدين مصطفى لـ«الوطن»، إنه تم تركيب 2 كمر للكوبري، ويُجر حاليًا تركيب 4 كمرات خلال الأسبوع المقبل، موضحًا أن الكوبري موازي لمحور 26 يوليو وليس بديلًا عنه بلد يخدمه.

وأكد أن الكوبري يخدم المتجهين من محور 26 يوليو إلى منطقة البراجيل من خلال الطريق الدائري، موضحًا انتهاء تركيب الكمرة الثانية للكوبري اليوم، وعلى أساسها تشهد الحركة المرورية نوعًا من التحرير بشكل جيد.

انتهاء غلق مطلعى محور 26 يوليو

يُذكر أن محافظة الجيزة، سبق وأعلنت عن غلق مطلعى محور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان وكذا القادم من مدينة 6 أكتوبر المؤديان إلى الطريق الدائرى فى إتجاه طريق الإسكندرية الزراعى تجاه منطقة الأعمال إبتدءًا من الخميس 2023/11/16 وحتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 2023/11/19.

المرحلة الثانية من تطوير الطريق الدائري

وفي سياق متصل، تنفذ وزارة النقل حاليًا، أعمال تطوير المرحلة الثانية من الطريق الدائري، بالتنسيق مع عدد من الشركات المعنية، موضحة أنه يجر تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة التي تستهدف ربط الدائري مع الطرق الرئيسية، وتقدم الأعمال في المسافة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الصحراوي.

وأوضحت وزارة النقل، أنه يُجر أعمال الصيانة الجسيمة واستعدال مناسيب الخرسانة والأسفلت والفواصل الطولية والعرضية لكوبرى(9 د)، الذي يبلغ طوله 3 كم، وجار حاليا تكثيف الأعمال لنهوها في التوقيتات المحددة بالإضافة إلى قطاعات طريق الإسكندرية الصحراوي/ وصلة الواحات والمريوطية /المنصورية بإجمالي طول 34 كم.