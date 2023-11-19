بعد موجة الطقس السيئ.. رفع تكدسات الأمطار بالإسماعيلية وتيسير الحركة المرورية

نجحت سيارات شفط المياه في محافظة الإسماعيلية، مساء اليوم، في رفع تكدسات مياه الأمطار من الطرق الرئيسية السريعة والصحراوية، وأعادت تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالتعامل السريع مع التغيرات المناخية خلال فصل الشتاء، وسرعة تحرك كل الوحدات المحلية بنطاق المحافظة.

وتوجهت سيارات شفط المياه إلى مدخل طريق الإسماعيلية الصحراوي وبورسعيد الزراعي، لرفع تكدسات مياه الأمطار، بالتزامن مع سقوطها لمدة ساعة متواصلة.

انتشار فرق الطوارئ في الإسماعيلية

كما نجحت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الإسماعيلية، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بشفط وسحب تراكمات مياه الأمطار بمنطقة قوات أمن الإسماعيلية، ومحيط محطة وقود طايع بمدخل المحافظة.

سقوط شجرة وعامود إنارة بسبب الرياح

وتعرضت شجرة ضخمة على طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي، وعامود إنارة داخل مدينة الإسماعيلية، للهبوط، انتقلت الوحدات المحلية لرفع الشجرة من الطريق، وبدء التعامل الفوري مع إزالة العامود، وتوصيل الكهرباء للمنطقة من جديد.

الطقس السيئ يضرب الإسماعيلية

وتعرضت الإسماعيلية، مساء اليوم، لحالة من الطقس السيئ والأمطار الشديدة، بالتزامن مع المنخفض الجوي، الذي ضرب عدة محافظات، فيما حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المواطنين من الوقوف أسفل أعمدة الإنارة أو اللافتات الإعلانية والأشجار، خلال الأمطار ونشاط للرياح.