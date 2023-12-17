انطلاق قافلة طبية مجانية في التل الكبير بالإسماعيلية غدا

أعلنت مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، انطلاق قافلة طبية مكبرة غدا الاثنين بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة في مركز شباب قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد.

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، أن القافلة الطبية ستقام في مركز ومدينة التل، تستهدف توقيع الكشف الطبي علي المواطنين، علي مدار يومين مستهدفة قرية البعالوة والقرى المجاورة لها لرفع العبء عن المواطنين والكشف عليهم وتقديم العلاج اللازم.

وأضاف وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية: القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

9 تخصصات طبية في القافلة

وأوضح أن القافلة الطبية تتضمن 9 تخصصات طبية باعتبارها أحد أكبر القوافل التي تشهدها المحافظة لتتضمن عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان الي جانب عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم، وصيدلية بها 80 صنف دوائي، وإقامة ندوات التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري.