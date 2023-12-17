تنظيم قافلة طبية مجانية بغرب مطروح غدا

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، تنظيم مديرية الصحة بمطروح، قافلة طبية مجانية للكشف والعلاج في عدة تخصصات طبية مختلفة بمنطقة شماس النائية غرب مرسي مطروح، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

الكشف والعلاج بالمجان في مطروح

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وجّه بتقديم الخدمات الطبية خلال القافلة الطبية، على أن يجري صرف العلاج بالمجان والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا للاستفادة من الخدمات الطبية.

وأضاف وكيل صحة محافظة مطروح، أن القافلة تحت إشراف الدكتور حجازي محمد منسق القوافل العلاجية وتضم العديد من التخصصات منها الأطفال، والباطنة، والجراحة والأسنان، وأمراض النساء والتثقيف الصحي، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين.

استكمال العلاج بالمستشفيات

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه يجري تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، كما أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين، في نطاق محافظة مطروح، وتنفيذًا لرؤية القيادة السياسية وفق توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.