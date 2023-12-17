انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم بمدارس كفر الشيخ 

أكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، في محافظة كفر الشيخ، انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية، بمدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية بنات، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ، بالمحافظة، وذلك بحضور مصطفى مرعي، مدير عام التعليم، وإشراف أحمد ريحان، توجيه عام التربية الإسلامية، وفوزي الطنوبي، إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

شروط المسابقة

أوضح محمد عبد الله، وكيل تعليم كفر الشيخ، عبر بيان، اليوم الأحد، أن المسابقة تنقسم إلى ثلاثة مستويات، المستوى الأول القرآن الكريم كاملا، وتفسير ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم، والمستوى الثاني حفظ عشرين جزءًا وتفسير جزئين، المستوى الثالث عشرة أجزاء.

الحيادية التامة

وأشاد وكيل تعليم كفر الشيخ، حول عمليات التنظيم الذي تدور في فلكها المسابقة والحيادية التامة التي تتسم بها لجنة التحكيم، وذلك لاختيار النماذج الذي تستحق الفوز بالمسابقة.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ، بها 13 إدارة تعليمية علي نطاق مراكز ومدن الإقليم، كما يوجد بها نحو 2950 مدرسة بجميع المراحل التعليمية.