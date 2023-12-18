معركة وادي ماجد.. يوم هزم فرسان قبائل مطروح قوات الاحتلال الإنجليزي

خاضت قبائل مطروح منذ عقود، معركة حامية الوطيس دفاعًا عن الأرض والعرض، ضد الاحتلال الإنجليزي، في 15 من ديسمبر عام 1915، الذي أصبح يومًا يحتفل فيه أبناء المحافظة، بأمجاد أجدادهم التي تحل في هذه الأوقات ذكراها الـ108.

فرسان قبائل مطروح يخوضون معركة وادي ماجد

بدأت معركة وادي ماجد التاريخية، بمشاركة فرسان قبائل مطروح من المجاهدين بجميع القبائل المنتشرة من السلوم غربا حتى الحمام وبرج العرب شرقا، في مواجهة قوات الاحتلال البريطاني بقيادة الجنرال «إسناو»، بالصحراء الغربية، حسبما ذكر الدكتور حمد خالد شعيب، رئيس لجنة التراث بمحافظة مطروح لـ«الوطن».

وحمل فرسان قبائل مطروح أسلحتهم وامتطوا خيولهم، وأغاروا على قوات الاحتلال فألحقوا بها الخسائر، في أقوى معركة شهدتها الصحراء الغربية.

كيف انتصر قبائل مطروح علي العدو الانجليزي؟

يقول عبد الحميد القناشي، مدير عام إذاعة مطروح الإقليمية وابن قبيلة القناشات، إن المجاهدين من قبائل مطروح، نجحوا في معاونة سلاح الهجانة في سحب قوات الاحتلال الانجليزي إلى داخل وادي ماجد، وسط التضاريس الوعرة، ثمّ محاصرتهم والانقضاض عليهم، وقتل قائدهم في معركة خلدها التاريخ.

انتصر أبناء القبائل في المعركة التي حافظ خلالها المجاهدين على الأراضي المصرية وقاتلوا بعزة وكرامة، مستغلين معرفتهم بالصحراء، ودرايتهم بفنون القتال وامتطاء الخيول وتحملهم قسوة الصحراء.