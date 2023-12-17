محافظ بورسعيد يتفقد الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ بالديوان العام

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، إذ جرى استعراض مراحل إنشاء الشبكة، ومكوناتها، وأسلوب العمل، وجميع المنظومات العاملة بالشبكة، وذلك عبر «الفيديو كونفرانس»، إلى جانب إجراء محادثة مباشرة مع غرفة الإسعاف وغرفة الرعاية الصحية.

عربة التدخل السريع

وتفقد محافظ بورسعيد والوفد المرافق، عربة التدخل السريع وكيفية عملها إلى جانب منظومات الإطفاء داخل الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ وتأمين التغذية الكهربائية ومصادر الكهرباء التبادلية، وجرى التأكيد من استمرارية عمل الشبكة على مدار 24 ساعة، وعرض جميع الفعاليات التي قامت بها الشبكة منذ بدأ عملها بمحافظة بورسعيد، كأول مركز للشبكة الوطنية للمحافظات داخل مصر.