«التأمين الاجتماعي»: خطة طموحة لحصول المواطن على 80% من مرتبه بعد بلوغ سن المعاش

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه تم زيادة الحد الأدنى للمعاشات ليصبح 1300 جنيه والأقصى 10080 بداية من عام 2024، لافتا إلى أنه تم رفع رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلا من 1700.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن أرقام المعاشات حتى 2015 كانت هزيلة للمواطنين المصريين، حيث كان 150 جنيها والحد الأقصى لم يصل إلى 3 آلاف جنيه.

رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني

وأشار عوض إلى أنه سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلا من 10900 جنيه، موضحا أن جرى وضع آلية لزيادة الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني سنويا.

ولفت رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن هناك خطة طموحة بأن يحصل المواطن على 80% من مرتبه بعد بلوغه سن المعاش، مشيرا إلى أن 11 مليون مواطن يستفيدون من زيادة المعاشات في 2024.

رفع الحد الأدنى للمعاشات

كما أكد أنه تم رفع الحد الأدنى للمعاشات من 2024 ليصبح 1300 جنيه بدلا من 1105 جنيهات، كذلك رفع الحد الأقصى للمعاشات ليبلغ 10080 جنيها بدلا 8720 جنيها، وتم تحويل 801 مليار جنيه لخزينة التأمينات لزيادة المعاشات.