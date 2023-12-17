أستاذ قانون دولي: قتل إسرائيل لمحتجزين في غزة بالخطأ دليل على عدم الالتزام بقواعد الاشتباك

قال الدكتور منير نسيبة أستاذ القانون الدولي، إن قتل 3 إسرائيليين على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي من مسافة قصيرة وهم يرفعون الراية البيضاء فضيحة دولية.

جيش الاحتلال لا يلتزم بقواعد الاشتباك

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من القدس المحتلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج مطروح للنقاش على شاشة القاهرة الإخبارية، أنه بدا للجميع أن جيش الاحتلال لا يلتزم بقواعد الاشتباك بل يقتل فقط ويطلق النار على كل ما يتحرك.

اقتحام الجيش الإسرائيلي لجنين

ولفت إلى أنه خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لجنين في 2002 نشر قناصة تقتل كل ما يتحرك، إذا أخرج مواطن رأسه من الشباك يتم قنصه، وإحدى الأسر ظلت في البيت 10 أيام لا يمكنها سحب جثمان رب الأسرة من الطريق لدفنه.

وذكر أن الإسرائيليين الثلاثة حاولوا أن يخبروا جنود الاحتلال أنهم إسرائيليين لكن لم يتوقفوا عن استهدافهم، وأحد الثلاثة أصيب واختبأ في منزل ثم خرج فقتلوه أيضا، ما يعكس بشاعة جرائم الاحتلال في فلسطين.