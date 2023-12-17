نبيلة عبيد بعد تكريمها عن شخصية كريمة في فيلم توت توت: أحب الأدوار لقلبي

أعربت الفنانة نبيلة عبيد، عن سعادتها بتكريمها في مهرجان الأمل السينمائي للاحتياجات الخاصة في موناكو.

ونشرت عبيد، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صورا من التكريم وعلقت قائلة: «سعدت كثيرا بالتكريم في دورة تحمل اسم نبيلة عبيد لمهرجان الأمل السينمائي للاحتياجات الخاصة والإنسانية، والذي أقيم في إمارة موناكو برئاسة السينمائي اللبناني فادي اللوند وعن عمل سينمائي من أحب الأدوار إلى قلبي شخصية كريمة في فيلم توت توت، تكريمي ترافق مع الفنان البلجيكي لو الموسيقي عازف البيانو والفنان السنغالي عبدالله سيدي الرسام رغم إعاقته فاستخدم قدمه بالرسم وتكريم النجمة الصديقة إلهام شاهين عن دورها الرائع في فيلم خالي من الكوليسترول، أحلى الأوقات قضيتها في موناكو وتمنيتكم معي، مساكم ورد».

مهرجان الأمل السينمائي للاحتياجات الخاصة في موناكو

وانطلقت فعاليات الدورة الحالية من مهرجان الأمل السينمائي للاحتياجات الخاصة في موناكو يوم 14 وتستمر حتى يوم 18 من ديسمبر الجاري، برئاسة المخرج فادي اللوند، بمشاركة عدد كبير من الدول من مختلف العالم من بينها مصر بمشاركة الفنانة نبيلة عبيد، أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك، فرنسا، أسبانيا وغيرها.