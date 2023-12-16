ماذا قالت نبيلة عبيد عن تكريمها في مهرجان الأمل السينمائي الدولي؟

حرص مهرجان الأمل السينمائي الدولي في دورته الثالثة، والذي يهتم بتقديم أفلام سينمائية عن ذوي الهمم، على تكريم الفنانة نبيلة عبيد، وإهداء الدورة الحالية لها.

نبيلة عبيد: سعادتي لا توصف بالتكريم

وفي أول تعليق للفنانة نبيلة عبيد على تكريمها، أعربت عن سعادتها الكبيرة، من خلال نشر صور تكريمها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «سعادتي لا توصف بالتكريم ضمن فعاليات مهرجان الأمل السينمائي للحالات الخاصة، والذي أقيم في أجواء إمارة موناكو عن دور من أحب الأعمال إلى قلبي وأصعبها شخصية كريمة في فيلم توت توت وهو أيضا دور إنساني وفيلم يعتبر من روائع السينما المصرية.. شكرا رئيس المهرجان الصديق فادي اللوند على التكريم الذي جمعني مع النجمة الصديقه إلهام شاهين التي تم تكريمها عن ظهورها في فيلم خالي من الكوليسترول وهو أيضا من أجمل الأفلام».

تفاصيل المهرجان

وانطلقت فعاليات الدورة الحالية يوم 14 وتستمر حتى يوم 18 من ديسمبر الجاري، برئاسة المخرج فادي اللوند، بمشاركة عدد كبير من الدول من مختلف العالم من بينها مصر بمشاركة الفنانة نبيلة عبيد، أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك، فرنسا، أسبانيا وغيرها من الدول، وكانت الدورة السابقة جرى إهداؤها للفنان القدير يحيى الفخراني.