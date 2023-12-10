نبيلة عبيد: «شعرت بالمسؤولية وأنا رايحة لجنة الانتخابات للإدلاء بصوتي»

أكدت الفنانة نبيلة عبيد، على تصويتها في الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد، أول أيام الانتخابات الممتدة 3 أيام متتالية، قائلة: «شاركت اليوم في الانتخابات الرئاسية، وسط إقبال كبير من المصريين».

وأضافت «عبيد»، خلال مداخلة هاتفية لها على شاشة «قناة cbc»، أنَّ شعورها بالمسؤولية تجاه وطنها دفعها للمشاركة والإدلاء بصوتها، لتقول: «شعرت بالمسؤولية وأنا ذاهبة إلى لجنة الانتخابات للإدلاء بصوتي.. كنت عارفة أنا رايحة أعمل إيه وإن ده لمصلحتي ومصلحة وطني مصر، وأنَّ من اخترته هو الوحيد الذي يحب هذا البلد، والوحيد اللي قلبه عليها وعارف كل حاجة عنها».

وتوجهت «عبيد» برسالة إلى شباب وبنات مصر، قائلة: «ادعوهم للمشاركة والبُعد عن الكسل والانتظار، والمسارعة لما فيه مصلحة البلد ومصلحتنا جميعاً، ومن سنختاره هو من يحب البلد بحق».

وطالبت بعمل أغاني وطنية في حب مصر تناسب هذا التوقيت وتتماشى مع الظرف الراهن، «نفسي تتعمل أغاني وطنية للوقت اللي إحنا فيه.. من الشباب المتواجد أصحاب الأصوات الجميلة.. اعملوا لنا غنوة أو غنوتين.. لابد الأصوات تتوجه بعمل أغاني لبلدها مثل نشيد وطني الأكبر الذي ضم شادية وعبدالوهاب، وأم كلثوم غنت أغاني عظيمة لمصر».