باحث بالجامعة الأمريكية في رام الله: نتنياهو يتعرض لهجوم من الداخل الإسرائيلي

قال أمجد أبو العز، الباحث في الجامعة الأمريكية برام الله، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يتعرض لهجوم خارجي من فلسطين ولبنان، وكذلك من الداخل الإسرائيلي، خاصة من مجلس الحرب؛ إذ لا يوجد أي تناغم بينه ووزير دفاعه، ويظهر ذلك جليا في التصريحات والبيانات.

وأضاف «أبو العز»، خلال مداخلة عبر «سكايب»، مع الإعلامية إيمان الحويزي، على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجبهة الداخلية أيضا تضغط على نتنياهو عبر قضايا الفساد التي يواجهها والمحاكمات التي تنتظره.

«أبو العز»: هناك ضغط دولي على نتنياهو لوقف الحرب

ولفت إلى أن هناك ضغطا دوليا على نتنياهو لوقف الحرب، مشيرا إلى أن جبهة الولايات المتحدة شهدت تصريحات للرئيس بايدن، دعا فيها نتنياهو إلى مراجعة سياساته وإعادة النظر في أعضاء حكومته.

وأوضح الباحث في الجامعة الأمريكية برام الله، إلى أن حادث مقتل الجنود الإسرائيليين الثلاثة بنيران إسرائيلية، أحدث هزة كبيرة في الجيش الإسرائيلي، لأن الصحافة العالمية سلطت الضوء على أن الثلاثة جنود حتى وإن كانوا أسرى كان هناك مساحة للتعامل معهم بشكل أفضل، خاصة أنهم غير مسلحين ويعلنون استسلامهم، لكن إطلاق النار بشكل مباشر عليهم دون مراعاة قواعد الحرب سبب غضبا شديدا في الداخل الإسرائيلي، لأنه أثبت أن جيش الاحتلال يتحرك بدافع الانتقام.