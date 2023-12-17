أستاذ علاقات دولية: حكومة نتنياهو أصبحت عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام بالمنطقة

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن حكومة نتنياهو أصبحت عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام بالشرق الأوسط، بسبب ما تقوم به منذ بداية الأزمة، ورد الفعل غير المناسب لما حدث يوم 7 أكتوبر، ما ينم على مخططات قديمة لديهم.

فارس: تغلبت الرغبة في الانتقام لدى الاحتلال

وأضاف فارس خلال مداخلته على قناة «إكسترا نيوز»، أن قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ3 من المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، دون أن يكون هناك أي إدراك الوعي، إذ تغلبت الرغبة في الانتقام لدى الاحتلال، بقتل كل مظاهر الحياة، ومن الواضح أن الاحتلال يستهدف المدنيين الفلسطينيين، دون أن يكون هناك أي نوع من أنواع الإنسانية.

فارس: إسرائيل لم تحقق أي أهداف استراتيجية لديها

وتابع أستاذ العلاقات الدولية أن إسرائيل لم تحقق أي أهداف استراتيجية لديها، على الرغم من استمرار عدوانهم على قطاع غزة، لأكثر من 70 يومًا، ولم تحقق العملية العسكرية أيًا من الأهداف المرغوبة لهم، خاصة في مخططاتهم القديمة، وتنظر مصر للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية الأولى، وهي القضية المركزية لدى الدول العربية.