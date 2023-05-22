هشام رامي لقناة الناس: المعاناة النفسية مختلفة تماما عن المرض النفسي

قال الدكتور هشام رامي أستاذ الطب النفسي وأمين عام الجمعية المصرية للطب النفسي، إن المعاناة النفسية مختلفة تماما عن المرض النفسي، فالمعاناة هي الحزن والقلق والتوتر، أما المرض النفسي هو مرض كيميائي يصيب الدوائر العصبية في المخ وله علاجات وأسباب أخرى.

وأضاف «رامي» خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، مقدمة برنامج «البيت»، المذاع على قناة «الناس»، أن ما يقاوم المعاناة هو المناعة، وبالتالي كلما قوينا المناعة أصبحنا قادرين على التعامل مع المؤثرات الخارجية، مشيرًا إلى أن مناعة الأطفال قوية جدا وقدرتهم على التعامل مع الضغوط الخارجية أفضل من الكبار.

هشام رامي: كلما كبر الإنسان قلت مرونته

وتابع: «كلما كبر الإنسان قلت مرونته، وبالتالي يجب علينا زيادة هذه المرونة عبر 3 أمور؛ أولا الجهاز المناعي السليم في الجسم السليم ويكون ذلك عبر تناول الأكل الصحي وممارسة الرياضة، ثانيا الغذاء السليم، ثالثا الصحبة الحسنة».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.