عبد السند يمامة يصدر قرارات لتقييم جهود «الوفد» في الانتخابات الرئاسية

أصدر المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، اليوم قرارين رقم 351 و352 لسنة 2023، بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب، بشأن نتائج وجهود الحزب في الانتخابات الرئاسية 2024.

التقييم العام للعملية الانتخابية

وأوضح الدكتور عبد السند يمامة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القرارات تأتي في إطار التقييم العام للعملية الانتخابية، وبحث كافة جوانبها من السلبيات أو الإيجابيات، مشيرا إلى أن الهيئة العليا للحزب تعقد اجتماعا موسعا السبت القادم لمناقشة كافة التفاصيل والأمور، واستلام التقارير المكلف بها لجنة البحث.

وقال رئيس حزب الوفد إن القرارات تضمنت تكليف أعضاء الهيئة العليا للوفد بتقديم تقرير مفصل عن دورهم في الحملة الانتخابية، حتى تاريخ الاقتراع ونهايتها في 12 ديسمبر 2023، على أن يتم تسليم التقرير خلال أسبوع من تاريخ إصدار القرار، والصادر بتاريخ اليوم.

وأضاف «يمامة»، أن القرار 351، تضمن تشكيل لجنة؛ لبحث نتائج حزب الوفد في الانتخابات الرئاسية تضم كلا من الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام، المهندس حسين علي جمعة نائب ريس الحزب، اللواء محمد هاني أباظة السكرتير المساعد، الأستاذ الحسيني إسماعيل السكرتير المساعد، الأستاذ حاتم رسلان السكرتير المساعد.

وأكد رئيس حزب الوفد أن اللجنة المشكلة بالقرار 351، تختص بمخاطبة رؤساء اللجان العامة والسكرتارية العامة بكافة المحافظات، لإعداد تقرير شامل عن نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية التي خاضها حزب الوفد في كل محافظة وتقديمه، على أن يتضمن التقرير عدد الأصوات الححاصل عليها رئيس الحزب والسلبيات والإيجابيات التي ظهرت خلال الانتخابات، مؤكدا أن التقرير يسلم خلال أسبوع من تاريخ اليوم.