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حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة: حزب الوفد قدم مرشحا للانتخابات في فترة حرجة

كتب:

هاجر عمر
10:22 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
المعتز بالله مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب

المعتز بالله مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب

قال المعتز بالله مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، عضو حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، إن تنسيقية شباب الأحزاب عززت من مشاركة الشباب بالعمل السياسي، خاصة بعد أن قدمت التنسيقية عددا من الشباب كنواب بالمجالس النيابية ونواب محافظين، فجعلت الشباب يقبلون على الانضمام للأحزاب والتنسيقية.

خبرة سياسية لحزب الوفد

وأضاف «مصطفى»، في حوار مع الإعلامي مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» على شاشة قناة الحياة، أن حزب الوفد شارك كثيرا بانتخابات الرئاسة آخرهم كان بانتخابات 2005، عندما رشح الحزب نعمان جمعة، مشيرا إلى أن حزب الوفد لديه خبرة كبيرة في صناعة الدساتير المصرية وكذلك خبرة كحزب حاكم أو كحزب معارض.

حزب الوفد حرص على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

وأوضح: «حزب الوفد عمره ما كان يفوت فرصة زي دي، انتخابات رئاسية في فترة حرجة، كان يجب أن يكون له مرشح في هذه الانتخابات».

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