رفعت رشاد: «حياة كريمة» تُعتبر مبادرة القرن بسبب حجمها الضخم وتأثيرها الإيجابي

قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، إن مبادرة حياة كريمة هي عنوان لمد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطن المصري في المناطق الفقيرة، بخاصة القرى المحرومة، والمبادرة تفسها تتكلف نحو تريليون جنيه، موضحا أن «حياة كريمة» تُعتبر مبادرة القرن بسبب حجمها الضخم وتأثيرها الإيجابي.

مبادرة «حياة كريمة» تتم على مراحل

وأضاف رشاد، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج «حديث الأخبار» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن مبادرة حياة كريمة تتم على مراحل، أولا القرى التي بلغت نسبة الفقر فيها 70%، وثانيا تكون النسبة فيها بين 70% و50%، وهكذا، لإنشاء مجتمعات جديدة في مناطق حرمت من الفرص.

أصبح هناك فارق بينها

وأوضح أن هذه القرى والمجتمعات أصبحت هناك فارق بينها وبين القرى الأخرى التي لم تمتد إليها المبادرة بعد على مستوى الخدمات والبنى التحتية، لافتة إلى أن مبادرة حياة كريمة تتطرق إلى مجالات لم تكن موجودة من قبل، وتتشارك فيها قطاعات ضخمة لتمويلها مثل العمل الأهلي والقطاع الخاص والحكومة، ونسبة الشباب المتطوع لتنفيذ البرامج هي نسبة كبيرة وكلهم شباب متطوع.