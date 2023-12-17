الكشف على 1156 مواطنا في قافلة طبية لجامعة طنطا و«حياة كريمة»

نظمت جامعة طنطا، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالغربية، قافلة تنموية شاملة في قرية كفر الهلاوي بمركز كفر الزيات، أحد مراكز المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

عيادات متنوعة التخصصات

وقال الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، إن جامعة طنطا تواصل التعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالغربية من أجل توفير الرعاية الطبية والاجتماعية للمواطنين في قرى الريف المصري.

وأشار رئيس جامعة طنطا، إلى أن القافلة الطبية التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالغربية في قرية كفر الهلاوي بمركز كفر الزيات، شهدت توقيع الكشف الطبي على 1156 حالة من خلال 16 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان، وتحويل 74 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر 1000 رأس ماشية وطيور.

اختبارات محو الأمية

كما شهدت إجراء اختبارات محو الأمية لـ154 مواطنا، وقدّم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية وتثقيف صحي لأهالي القرى عن مرض السكر والضغط، وأسس إدراك الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها، وصحة الأم وحديثي الولادة.