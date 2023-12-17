«حياة كريمة»: تجهيز دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة

أطلقت مؤسسة حياة كريمة، فعالية استثنائية ضمن مبادرة «من إنسان لإنسان»، من قلب استاد القاهرة، لدعم القضية الفلسطينية، بمشاركة 1000 متطوع من شباب وطلاب المدارس والجامعات المصرية، التي وجهت المؤسسة الدعوة إليهم.

المتطوعون شاركوا في تعبئة أكثر من 1000 كرتونة

وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، أن المتطوعين شاركوا في تعبئة أكثر من 1000 كرتونة، من المواد الغذائية، اتجهت فورا في طريقها نحو الحدود، موضحة أن «من إنسان لإنسان» ليست شعارا أو اسم فعالية فقط، إنما مبدأ تؤمن به المؤسسة ومتطوعيها في كل مكان وتسعى دايما لتحقيقه.

وأضافت المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة في تصريح لـ«الوطن»، أن المؤسسة تعمل حاليًا على تجهيز دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة، مشيرة إلى أن المؤسسة ساهمت في تقديم أكثر من 200 شاحنة، من بداية الأزمة، بإجمالي أكثر من 6000 طن من المواد الغذائية والمياه، موضحة أن مبادرة من إنسان لإنسان، أطلقتها حياة كريمة، منذ بداية العدوان على غزة لتوعية الشباب والأطفال بالقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى احاطتهم بأهمية العمل التطوعي.

وأشارت «فخري» إلى أن الفاعلية انطلقت تحت شعار دعوة للسلام، موضحة بدأ اليوم بتعريف الشباب بأهمية حياة كريمة والعمل التطوعي، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيفية عن القضية الفلسطينية في صورة حلقات نقاش حسب الفئة العمرية، إلى جانب عدد من ورش العمل تظم أنشطة لتنمية المجتمع، موضحة أن المشاركين وضعوا بصماتهم على اللافتة المعلقة على الشاحنة، والتي تحمل توقيعات ورسائل حب ودعم نفسي ببصمات وايدي الشباب، مشيرة إلى أن اختتام الفعالية بإطلاق مصابيح مضيئة من جراج استاد القاهرة كدعوة السلام ووقف جرائم الحرب والتهجير ضد أطفال ونساء فلسطين.