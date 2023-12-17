«أوقاف مطروح» تٌطلق الأسبوع الثقافي في 130 مسجدا عن الإمام الترمذي (صور)

نظمت مديرية الأوقاف بمطروح أسبوعها الثقافي في 130 مسجداً تحت عنوان الإمام الترمذي رحمه الله، مساء الأحد، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المٌتميزين، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في ضوء الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، بإشراف فضيلة الشيخ حسن محمد عبد البصير عرفة وكيل وزارة أوقاف مطروح.

الأسبوع الثقافي في مساجد مطروح

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح إن فعاليات الأسبوع الثقافي، استهدفت في إدارة أوقاف شرق مطروح بـ25 مسجداً بجانب مسجد واحد لبرنامج صحح قراءتك، وفي إدارة أوقاف غرب مطروح أقيمت فعاليات الأسبوع الدعوي في 25 مسجداً، بجانب مسجدين لإقامة فعاليات صحح قرأتك، وفي إدارة أوقاف الحمام جرى تنظيمها في 25 مسجداً بجانب مسجد واحد لإقامة فعاليات برنامج صحح قرأتك، وفي إدارة الضبعة استهدفت الفعاليات 15 مسجدا، وفي إدارة العلمين أقيمت الفعاليات بعدد 15 مسجداً، وفي إدارة النجيلة في 5 مساجد، وفي إدارة براني جرى تنظيمها في 5 مساجد وفي السلوم داخل 5 مساجد، بالإضافة إلى 20 مسجداً في إدارة أوقاف سيوة.

الترمذي والنسائي وابن ماجه

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، أن فعاليات الأسبوع الثقافي تتميز بأحداث الحراك الدعوي من جانب مديرية أوقاف مطروح في جميع مراكز المحافظة ونجوعها، بهدف نشر الفكر الوسطي، وتعريفا بأئمة الحديث ومناهجهم في نشر الدعوة السمحة والفكري الوسطي ومنهجهم في فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث بدأ الحديث عن الإمام الترمذي، واليوم الثاني غداً عن الإمام النسائي، وختام الأيام سيكون الحديث عن الإمام بن ماجة وهم من أعلام علوم الحديث رحمهم الله.