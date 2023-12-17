رفعت رشاد: الدولة المصرية وزعت مشروعات مبادرة حياة كريمة جغرافيا

قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، إن الدولة المصرية وزعت مشروعات مبادرة حياة كريمة توزيعا جغرافيا، حتى لا تكون مناطق تحظى بالاهتمام أكثر من غيرها، ومشروعات الصعيد مثلا تستهدف وقف الهجرة وتوفير عمل في مشروعات ضخمة لأبناء كل محافظة وتخلق مجتمعات جديدة.

المشروعات القومية الكبرى

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج «حديث الأخبار» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن مثل هذه المشروعات القومية الكبرى لا تؤتي ثمارها فورا، لكن هناك نتائج ملموسة مثل توفير نسبة كبيرة من فرص العمل، وتوطين أعداد كبيرة من المواطنين في محافظات مختلفة، ودعم الاقتصاد القومي بما تنتجه هذه المشروعات الضخمة التي تضم عددا كبيرا من العاملين.

وأوضح إلى أنه لا توجد دولة في العالم ليس بها نسبة بطالة، لكن الأمر مرهون أن يجد المواطن فرصة عمل تمكنه من الإنفاق على نفسه وأسرته، وهذا ما توفره المشروعات القومية الكبرى، التي تتكامل مع بعضها لتحقيق رؤية 2030، وعلاج المشكلات الاجتماعية بما يعطي الدولة فرصة لاستكمال التطور الذي تهدف إليه.