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محمد عادل إمام يكشف مواعيد عرض فيلم أبو نسب في جميع أنحاء العالم

كتب:

ياسمين محمود
12:07 ص | الإثنين 18 ديسمبر 2023
فيلم أبونسب

فيلم أبونسب

كشف الفنان محمد عادل إمام، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، مواعيد عرض فيلم أبو نسب في جميع أنحاء العالم.

ونشر محمد عادل إمام البوستر الدعائي للفيلم به مواعيد عرض فيلم أبو نسب في جميع أنحاء العالم، معلقا: مواعيد عرض فيلم أبو نسب في جميع أنحاء العالم.

ويتم عرض الفيلم في مصر يوم 21 ديسمبر، ويوم 28 ديسمبر في الكويت والسعودية والإمارات وعمان وقطر والبحرين وتونس والعراق والأردن والبحرين ولبنان وسوريا والمغرب وليبيا والنمسا وبلجيكا ولوكسمبورج، أما يوم 29 ديسمير فيتم عرض الفيلم في أمريكا وكندا وبريطانيا والنرويج وأيرلندا وهولندا، ويتم عرض الفيلم في 4 يناير بألمانيا والسويد وسويسرا والدنمارك واليونان، وفي 11 يناير في أستراليا ونيوزيلندا والدنمارك وفنلندا.

أبطال فيلم «أبو نسب»

يشارك في بطولة فيلم أبو نسب محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام

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بقلم ياسمين محمود