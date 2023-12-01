روجينا تهنئ ياسمين صبري بعد طرح بوستر فيلم «أبونسب»: مبروك يا حبيبتي

هنأت الفنانة روجينا، الفنانة ياسمين صبري، بعدما طرحت أمس، بوستر فيلم «أبونسب»، وظهرت فيه بجوار الفنانين محمد إمام، وماجد الكدواني.

روجينا تهنئ ياسمين صبري

أعادت روجينا نشر البوستر الدعائي الخاص بالفيلم عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام»، وعلقت عليه: «مبروووك يا حبيتي ربنا يوفقك دايما» .

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم «أبونسب»، البوستر الرسمي للفيلم، قبل طرحه في دور العرض، اعتبارًا من يوم 21 ديسمبر الجاري، إذ يُشارك في موسم أفلام رأس السنة.

وظهر على البوستر الرسمي لفيلم «أبونسب»، الفنان محمد إمام وياسمين صبري خلال حفل زفافهما، لكن تبدو عليهما علامات القلق والدهشة في آنٍ واحد، بينما يقف خلفهما الفنان ماجد الكدواني، ويوجه سلاحه الناري تجاه محمد إمام.

أبطال فيلم «أبونسب»

فيلم «أبونسب» يشارك في بطولته محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.