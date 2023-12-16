«الإفريقي للدراسات الحقوقية»: انتخابات الرئاسة شهدت إقبالا كبيرا من النساء

قالت هانا موستر المدير التنفيذي للمركز الإفريقي للدراسات الحقوقية وحقوق الإنسان، وعضو ائتلاف نزاهة، أن الدستور المصري يمنح المرأة المصرية الحق في التصويت والترشح في مصر، أنه منذ خمسينات القرن الماضي كانت المرأة المصرية شريك أساسي في الانتخابات.

الانتخابات شهدت إقبالا كبيرا من النساء

وأوضحت «موستر»، خلال كلمتها في المؤتمر الذي يقعده ائتلاف نزاهة حول متابعة الانتخابات الرئاسية 2024، أن الانتخابات شهدت إقبالا كبيرا من النساء والشباب على مراكز الاقتراع التي قامت بزيارتها في القاهرة والفيوم، معربة عن ساعدتها بوجود عدد كبير من وكيلات الاقتراع في اللجان.

وأوصت الحكومة القادمة بعد الانتخابات، أن تستكمل عملية التطوير القائمة بالفعل والاعتماد على مخرجات الحوار الوطني، بالإضافة الى العمل على توسيع إشراك المرأة، وتوفير بيانات دقيقة ومصنفة عن حجم مشاركة المرأة في القطاع السياسي.

وأشارت إلى أهمية توفير التثقيف الميداني الذي يستهدف تطوير الأدوات، واختتمت بأن دور المرأة معترف به ولابد من تعزيزه، ومع استمرار الجهود المصرية للمساواة بين الجنسين لابد تمهيد الطريق لذلك.