عضو ائتلاف نزاهة: الحكومة طبقت مبادئ حقوق الإنسان خلال انتخابات الرئاسة

وجهت استرنا بوكا، عضو ائتلاف نزاهة، الشكر لشعب مصر للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، كما أثنت على تعاون الشرطة والشباب مع كبار السن، وأشادت باحتفال المصريين أمام المقار الانتخابية في شكل مبهج مما شجع العديد على المشاركة.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأكدت «بوكا»، خلال المؤتمر الذي يعقده ائتلاف نزاهة حول متابعة الانتخابات الرئاسية 2024، أن مصر تشهد تطويرا عمرانيا وبنية تحتية منذ سنوات، مشيرة إلى أنها لاحظت مشاركة نسبة كبيرة من المواطنين في هذا الاستحقاق الديمقراطي.

وقالت، إن الحكومة المصرية كانت حريصة على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان خلال عملها على تنظيم سير العملية الانتخابية وتأمينها، كما توجهت بالشكر لمنظومة الأمن المصرية بالكامل من أجل الحفاظ على سير العملية في مناخ آمن.

وأبدت عضو الائتلاف سعادتها بمشاركة النساء في المناصب القضائية وتواجدها أمام المقار الانتخابية، في شكل يدعو للفخر، واختتمت بالشكر الى اعضاء ائتلاف نزاهة على جهودهم خلال فترة الرصد والمتابعة.