السفيرة نبيلة مكرم: انتخابات الرئاسة بالخارج سيمفونية وطنية رسخت ارتباط المصريين بوطنهم

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، أنَّ انتخابات الرئاسة المصرية بالخارج مشهد ديمقراطي يليق بمكانة الدولة المصرية، مشددة على أنه يرجع الفضل للشعب المصري في تحمل التحديات ومشاكل عديدة مرت بها الدولة المصرية.

«مكرم»: المصريون بالخارج أثبتوا للعالم قدرتهم على الاصطفاف خلف قيادتهم ودولتهم

وأضافت «مكرم»، في حوارها مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ المصريين بالخارج أثبتوا للعالم قدرتهم على الوقوف بجانب الدولة والمشاركة، وكانت رسالة واضحة للدول المضيفة أن هذا الجزء من الشعب المصري له الحق بالاستحقاق الانتخابي وأنه مرتبط بوطنه.

مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية المصرية بالولايات المتحدة

وتابعت أنها كانت شاهدة على مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية المصرية بالولايات المتحدة، موضحة أن المشاهد تربى بهم محبتهم وارتباطهم بدولتهم، وأكدت أن المصريين بالخارج رسخوا انتمائهم للوطن ومن كان ليس له حق بالمشاركة كان يشجع عليها.

ونوهت «مكرم»، بأن مشهد الانتخابات بالخارج «سيمفونية» وطنية، واللجنة الوطنية للانتخابات ردت على كل استفسارات المصريين بالخارج خلال التصويت، مشيرة إلى أنها سعيدة بكونها جزءا من حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وأجرت العديد من اللقاءات مع المصريين بالخارج.