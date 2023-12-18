مدير حديقة الحيوان: نطبق برامج لرعاية الحيوانات منذ بداية عملية التطوير

كشف الدكتور يوجين ماريه، مدير إدارة حديقة الحيوان من التحالف المصري المسئول عن تطوير الحديقة، أنه منذ بداية عملية التطوير وغلق الحديقة تم إجراء عملية تفتيش شاملة وحصر لكافة الأمور والحيوانات الموجودة والاطمئنان على أحوالها: «عندما دخلنا الحديقة كان يجب أن نفتش في كل الحديقة ومعرفة كل الحيوانات ومعرفة حالتهم من كافة الجوانب والبيئة المحيطة بها».

تقييم الحالة الخاصة بكل حيوان

وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»: «بعد عملية التفتيش والبحث بدأنا في عملية تقييم الحالة الخاصة بكل حيوان ونعرف ماهي احتياجات كل حيوان على حدة والمكان الذي يقيم فيه الحيوان ونشرف على الغذاء والرعاية الخاصة بهم من كافة الجوانب الصحية وإطعامهم طعاما لائقا ومياه نظيفة بالإضافة إلى أننا نمنحهم مكملات غذائية لتحسين حالتهم الصحية ونتابعهم طبيا بكل تأكيد».

نوفر الأدوات والمعدات

وواصل: «نوفر الأدوات والمعدات ونطبق برامج تطويرية للرعاية وهذا شيء يأخذ بعض الوقت قد لا يحدث بين عشية وضحاها»، مشددا أن عملية الإغلاق سيكون مفيدا لهذا التطوير ويتم بواسطة الجهات المعنية وهي جهات متخصصة في تطوير حديقة الحيوان وهي بالفعل سوف تشهد تطوراً كبيرا.