مخطط مبهر لتطوير حديقة الحيوان.. بحيرة لسبع البحر ووسائل ترفيه للأسر

تطوير يشمل تشهده حديقة الحيوان في الحيزة، سواء على المستوى الخدمي، أو مستوى عروض الحيوانات، والفصائل المقرر رفعها إلى حوالي 186 فصيلا جديدا، بدلا من 71 فقط، وفقا لمخطط تطوير الحديقة، إذ أشار الدكتور محمد رجائي، مدير حدائق الحيوان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الفيل سوف يكون حاضرا ضمن خطة التطوير والفصائل الجديدة، التي تنضم للحديقة قريبا.

ومن ضمن تلك الفصائل، كثير من الثدييات من مختلف القارات، وكذلك أنواع نادرة من الطيور التي سوف تزين حديقة الحيوان قريبا، بالإضافة إلى الزواحف، وأنواع نادرة من الثدييات، لكن تظل عودة الفيل إلى الحديقة، ضمن أبرز الحيوانات المستقدمة، خاصة بعد نفوق الفيلة نعيمة في أكتوبر 2019، بالإضافة إلى استقدام زرافة جديدة بعد نفوق الزرافة زيزو في نهاية عام 2020، كما أن الحديقة سوف تستقدم فصائل جديدة كليا من القنفذ.

ويهدف التطوير، إلى استعادة مكانة الحديقة على المستوى العالمي، واتباع المعايير البيئية، لتكون ضمن التصنيف العالمي، ولحماية الحيوانات من بعض الظروف القاسية الناتجة عن قلة التطوير طوال عقود، لا سيما أن الحديقة خرجت من التصنيف العالمي في عام 2004، بعد تدهور حالتها تماما، وحال الحيوانات، وتوقف الصيانة طوال عقود من الزمان.

تغييرات بالجملة في حديقة الحيوانات

التلفريك سوف يزين أيضا حديقة الحيوان بالجيزة، بالإضافة إلى عروض جديدة كليا، مثل عمل بحيرة خاصة لسبع البحر مع مدرج ليقدم عروضه للجمهور منها، ولا يقتصر وجود الجمهور على مشاهدة وإطعام الحيوانات فقط.

ويشمل التطوير عمل شبكة كبيرة للطيور كي تطير بحريتها، ولمساعدة الزوار على التفاعل مع الحيوانات، ولا تكون الزيارة مجرد مشاهدة وإطعام الحيوانات فحسب، إنما التواصل معها بشكل أكبر ومشاهدتها عن قرب في بيئتها الطبيعية تتصرف بطبيعية، لمتابعة القراءة اضع على هذا الرابط.