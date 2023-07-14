«س» و «ج».. كل ما تريد معرفته عن تطوير حديقة الحيوان

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أنه كلما أثير النقاش عن تطوير حديقة الحيوان نشبت الشائعات حولها، لافتا إلى أنه منذ أكثر من عام ونصف تثار الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي حول الهدف من تطوير حديقة الحيوان؛ لذلك تم الكشف عن الأسباب الحقيقة وراء عملية التطوير، وَمن يتحمل عبء تكلفتها.

ما أسباب اللجوء لتطوير حديقة الحيوان في الوقت الراهن؟

- إعادتها للتصنيف الدولي لحدائق الحيوان، والذي خرجت منه 2004؛ نظرًا لتدهور أغلب مرافقها.

- عدم اتباع المعايير الدولية في إيواء الحيوانات وتكدس الحيوانات في مساحات صغيرة لا تتناسب مع طبيعة بيئتها الأساسية.

- فقدان الفيلة «نعيمة» التي نفقت في شهر أكتوبر سنة 2019.

- نفوق ذكر الزرافة «زيزو» القادم من جنوب إفريقيا بنهاية ديسمبر 2020.

- معاناة الحديقة من قلة الإيرادات؛ مما أثر على وضع الحيوانات ومرتبات العاملين بها.

- الحفاظ على الأشجار النادرة وحمايتها من التدهور.

- تعطل مضخات المياه المسؤولة عن تدفق المياه في البحيرات.

- إعادتها كمزار ثقافي وترفيهي على مستوى عالمي.

- الافتقار إلى أعمال الصيانة عقودًا طويلة.

- تدهور جزيرة الشاي، والتي كانت مقصدًا لصناع السينما للتصوير نظرًا لجمالها.

- تعطل المعمل والمحرقة الرئيسة لمخلفات الحديقة، مما نتج عنه آثار سلبية على البيئة.

ما موعد فتح الحديقة مرة أخرى أمام الجمهور؟

- هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها غلق حديقة الحيوان.

- تم غلقها في عام 2006 في ظل انتشار إنفلونزا الطيور.

- أُغلقت لمدة 6 أشهر في عام 2020 في ظل انتشار جائحة كورونا.

- تغلق الآن لحتمية أعمال الصيانة والتطوير.

- من المقرر أن يستمر غلق الحديقة للتطوير مدة تقارب العام ونصف العام.

من سيتحمل تكاليف التطوير ؟

- هناك تحالف مكون من 3 مؤسسات تقوده الهيئة القومية للإنتاج الحربي سيتحمل التحالف كل التكاليف الخاصة بعمليات الصيانة والتطوير مقابل الحصول على حق انتفاع محدد المدة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التي تتبعها حديقة الحيوان، ستقوم بالإشراف على تطوير الحديقة وادارتها بعد افتتاحها.

ما تفاصيل تطوير حديقة الحيوان؟

- بدأت أعمال التطوير 9 يوليو 2023.

- يتولى تنفيذ أعمال التطوير تحالف شركات مصرية خالصة.

- وضع مخطط التطوير استشاري عالمي متخصص.

- تبلغ مدة تطوير الحديقة عاما ونصف العام.

- تحاول الحكومة ضغط الجدول الزمني للتطوير.

- سيتم غلق الحديقة بالكامل طوال هذه المدة.

- يتحمل تكاليف التطوير تحالف الشركة المنفذة.

- سيحصل التحالف على حق انتفاع لمدة 25 عاما.

- سيتم الحفاظ على حيوانات الحديقة واستقدام حيوانات جديدة.

- تبلغ التكلفة التقديرية للتطوير مليار جنيه قابلة للزيادة.