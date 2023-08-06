مصر تتقدم بطلب لاستضافة اجتماع أفريقي دولي تزامنا مع افتتاح حديقة الحيوان

تقدم الوفد المصري المشارك في الاجتماع السنوي للاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان البرية والبحرية، المقام في جنوب أفريقيا بطلب لاستضافة الاجتماع السنوي للاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان البرية والبحرية عام 2025 والذي يأتي بالتزامن مع افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة بعد تطويرها.

وكان وفداً مصرياً قد شارك في فعاليات المؤتمر السنوي الثالث والثلاثون للاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان البرية والبحرية (PAAZA) وعقد في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 2 إلى 5 أغسطس الجاري.

وصرح المهندس شادي أمين، رئيس العمليات بالتحالف المصري لتطوير حديقة الحيوان، بأن مصر تقدمت بطلب لاستضافة المؤتمر الإفريقي لحدائق الحيوان وأن ذلك يأتي تزامنا مع افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة بعد الانتهاء من تطويرها.

استعرض ملف ومخطط تطوير حديقة الحيوان بالحديقة

واستعرض رئيس العمليات بالتحالف المصري، ملف ومخطط التطوير بالحديقة، وشمل العرض نبذه تاريخية عن حديقتي الحيوان والأورمان، ومحددات المباني التراثية والأثرية بالإضافة إلى الأشجار والنباتات التي سوف يتم الحافظ عليها وكذلك التصميم، كما تم سرد عناصر ومراحل التخطيط وعرض حالة وأصناف الحيوانات وخطة التعامل معهم ونقلهم أثناء التطوير.

من جهته، قال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان وعضو الوفد أن العرض المصري لـ تطوير حديقة الحيوان لقي ترحيباً كبيراً من جانب المشاركين في المؤتمر السنوي لحدائق الحيوان الافريقي والخبراء الدوليين، وأشادوا بخطة التطوير ومدى التزامها بالمعايير الدولية لحدائق الحيوان.

أهمية حماية والحفاظ على السلاحف البحرية المهددة بالانقراض

كما شكر الاتحاد الأفريقي الوفد المصري علي الحضور ومشاركة خطة التطوير والطلب رسمياً لاستضافة مصر الاجتماع الاتحاد السنوي في عام 2025، وأضاف «رجائي»، أنَّ الوفد شارك في جلسات المؤتمر وكذلك في ندوة «تأثير التغير المناخي على بيئة البحار والمحيطات» بحضور جودي مان لانج، عضو الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان البرية والبحرية، وانتهت إلى أهمية حماية والحفاظ علي السلاحف البحرية المهددة بالانقراض.

وانتهت في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا اجتماعات مؤتمر الاتحاد الافريقي لحدائق الحيوان والتي استمرت لمدة 3 أيام، إذ شاركت مصر في فاعليات المؤتمر وعرضت خلاله خطة تطوير حديقة الحيوان بالجيزة كما طلبت رسميًا استضافة المؤتمر في دورته الخامسة والعشرون، تزامنًا مع افتتاح حديقة الحيوان بعد الانتهاء من تطويرها حتى تصبح على غرار حدائق الحيوان العالمية.