أستاذ مناخ: 3 نصائح مهمة لسكان المحافظات الساحلية قبل 16 نوفمبر

كشف الدكتور عبدالله علام، أستاذ الجغرافيا البيئة والمناخ والمسطحات المائية، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للجغرافيين والمناخ على مستوى الجمهورية، أن سكان المحافظات الساحلية الواقعة على مياه البحر الأبيض المتوسط، سوف يتعرضون لتقلبات مناخية شديدة يوم الخميس من الأسبوع المقبل، وهو الأمر الذي يستوجب منهم اتباع 3 نصائح مهمة قبل حدوث ذلك.

تأثر السواحل الشمالية للبلاد بنوة المكنسة

وأضاف «علام»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن يوم الخميس من الأسبوع المقبل، مع حلول يوم 16 نوفمبر المقبل، سوف تتأثر السواحل الشمالية للبلاد بنوة المكنسة والتي تشهد سقوط أمطار غزيرة، ورياحا شديدة، على مدار 4 أيام متتالية، حيث يستوجب من المواطنين، تغطية المباني غير المسقوفة، ورفع أي محاصيل من فوق الأسطح، رفع محاصيل القمح، أو الأرز، أو ذرة، حتى لا تتلف حال وجودها فوق الأسطح، نتيجة سقوط الأمطار، عمل مخرات الأمطار بالمواسير فوق الأسطح، لتصريف الأمطار، حتى لا تتأثر الأسطح الخرسانية نتيجة تكدس المياه عليها.

تحذيرات للصيادين بالبحر الأبيض المتوسط

وأشار إلى ضرورة توخي الحظر من قبل الصيادين العاملين على متن مراكبهم، داخل المسطح المائي لمياه البحر الأبيض المتوسط، وذلك نظرا لارتفاع حالة الأمواج بمياه البحر المتوسط، علاوة على ضرورة صيانة المراكب، قبل حدوث نوة المكنسة، حتى لا يتعرض العاملون لأي مخاطر تذكر، نتيجة تقلبات الطقس.