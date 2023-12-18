«اعتراف بغباء جنوده».. تعليق صادم من رئيس أركان الاحتلال على مقتل 3 محتجزين بغزة

وبّخ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هارتسي هليفي، عددا من جنود الاحتلال لمنع تكرار حادثة قتل المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية، محاولا تبرير الواقعة قائلا: «الجيش الإسرائيلي لا يقتل من يستسلمون».

3 أهداف للجيش الإسرائيلي

وأوضح هليفي بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أثناء حديثه لجنود في قاعدة عسكرية أن واقعة القتل كانت صعبة ولكن جدد أن إسرائيل تقاتل في غزة من أجل 3 أهداف وهي تفكيك الفصائل الفلسطينية وإعادة الأمن لسكان إسرائيل على حد زعمه واستعادة المحتجزين من الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية.

أنقذونا باللغة العبرية لم تسعفهم

واستنكر رئيس الأركان قتل أسرى إسرئيليين على يد جيش بلادهم ساردا أن القتلى الثلاثى كانوا قد خرجوا رافعين لافتات بيضاء للاستسلام متحدثين باللغة العبرية قائلين «هتسيلو» والتي تعني أنقذونا باللغة العبرية، ناصحا جنود بعدم قتل من يعلن استسلامه حتى إن كانوا من الفلسطينيين لأنه هدفا مهما من أجل الحصول على معلومات منهم كما يحدث مع السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ضرورة تشغيل العقل

ووجّه نصيحة إلى جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن يعملوا عقولهم أثناء القتال؛ لأن هذا يتيح الاستهداف بشكل أفضل وتقليل الأذى في الجيش الإسرائيلي ومهاجمة العدوم بشكل أكثر دقة متمنيا أن يحدث استسلام آخر الفترة المقبلة لكي يتعامل الجنود فيها بشكل أفضل.