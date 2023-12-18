أقنعة التزلج تثير أزمة بأمريكا.. غرامة على كل شخص يرتديه في أماكن عامة

يمكن لمدينة فيلادلفيا الأمريكية الآن فرض غرامات على الأشخاص الذين يرتدون أقنعة التزلج في بعض الأماكن العامة، ولم يوقع العمدة جيم كيني على مشروع القانون أو يعترض عليه، مما يعني أنه أصبح قانونًا تلقائيًا يوم الخميس.

ويمكن الآن تغريم أولئك الذين يرتدون أقنعة التزلج في الحدائق والمدارس ومراكز الرعاية النهارية ووسائل النقل والمباني المملوكة للمدينة مبلغ 250 دولارًا، بحسب موقع «إيه بس سي 7» الأمريكي، وإذا تم القبض على الشخص وهو يرتدي قناع تزلج أثناء نشاط إجرامي، فسيواجه غرامة تصل إلى 2000 دولار.

تصويت قبل أسبوعين

وقبل أسبوعين فقط، صوّت مجلس المدينة بأغلبية 13 صوتًا مقابل صوتين لتمرير التشريع، وقد رعاه عضو المجلس أنتوني فيليبس، الذي قال إنه يمكن أن يساعد الشرطة في حل الجرائم، وتطرق التشريع إلى العديد من الحوادث الأخيرة، بما في ذلك الكمين المميت الذي نصبه مسلحون يرتدون أقنعة التزلج وأطلقوا النار وقتلوا نيكولاس إليزالدي، وهو أحد المارة الأبرياء، خلال مشاجرة لكرة القدم في المدرسة الثانوية.

واقعة قتل

وفي مايو 2023، أطلق شخص يرتدي قناع تزلج النار على شاب يبلغ من العمر 15 عامًا وقتله في حافلة عامة، وفي يوليو قتل مهاجم يرتدي قناع تزلج ودرعًا واقيًا خمسة أشخاص وأصاب طفلين في منطقة كينغسيسينج بالمدينة.

عدم رغبة في ارتدائها

وأدلى عضوا المجلس جيمي غوتييه وكيندرا بروكس بالصوتين ضد الحظر، وكانت هناك بعض الآراء المتضاربة حول القانون الجديد، فيما قال جيفان ويست من جنوب غرب فيلادلفيا: «أنا شخصياً لا أرتديها، يجب أن يسمحوا للآخرين بارتدائها».