قبل «أبو نسب».. أفلام جمعت بين محمد عادل إمام وياسمين صبري

أيام قليلة وتستقبل دور العرض فيلم أبو نسب للفنان محمد عادل إمام والذي تشاركه فيه الفنانة ياسمين صبري الذي يعد ثالث تعاون بينهما بعد أفلام كوميدية ناجحة.

ونستعرض خلال السطور التاليه أبرز تلك الأفلام:

فيلم أبو نسب

تستقبل دور العرض المصرية الخميس المقبل فيلم أبو نسب والذي يجمع بين ياسمين صبري ومحمد عادل إمام ويشاركهما البطولة ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام

فيلم ليلة هنا وسرور

ولم يكن فيلم أبو نسب أول فيلم يجمع بين محمد عادل امام وياسمين صبري بل جمعهما أيضا فيلم ليلة هنا وسرور والذي حقق نجاحا كبيرا عام 2018 وإيرادات عالية وهو من إنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبري، فاروق الفيشاوي، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر، ومن تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنياوي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى أكشن، حول رجل أعمال يدعى سرور وحبيبته هنا والذي يقع في يد عصابة، ويضطر للهرب، ويلتقي رئيس العصابة الذي يجسده الفنان فاروق الفيشاوي وتتوالى الأحداث.

فيلم جحيم في الهند

كما جمع فيلم جحيم في الهند ايضا الفنان محمد عادل إمام، ياسمين صبري وذلك عام 2016 وحقق أيضا إيرادت كبيرة في شباك التذاكر وشاركهم البطولة بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، أحمد فتحي، من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز، وإنتاج دولار، وإخراج معتز التون.

ودارت أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرقة إنقاذ خاصة تم تكلفها لإنقاذ السفير المصري في الهند من الاختطاف ليكتشف خلال الأحداث انها ليست فرقة إنقاذ وإنما فرقة موسيقية وتم تصويره في الهند.