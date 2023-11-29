ياسمين صبري تنفي زواجها سرا: عندما أتزوج سأعلن أمام الجميع

حرصت الفنانة ياسمين صبري، على نفي أنباء زواجها سرا، التى اتنشرت خلال الأيام القليلة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها إذا تزوجت ستعلن.

ياسمين صبري تنفي خبر زواجها

كتبت ياسمين صبري، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «أكس»: «دي من المرات القليلة جدًا اللي رديت فيها على أي شائعة متداولة، أنا لست متزوجة، والشائعة ليس لها أي علاقة بالحقيقة»

وأضافت ياسمين صبري: «أنا بنت مصرية مسلمة، وعندما أتزوج، أُعلن زواجي أمام كل العالم، غير كدة شائعات ليس لها أي أساس من الصحة».

فيلم «أبو نسب»

وتنتظر ياسمين صبري، عرض فيلمها الجديد «أبو نسب»، المقرر عرضه خلال الشهر المقبل، الذي يجمعها بالفنان محمد إمام، وماجد الكدواني، وهالة فاخر، وعلاء مرسي، العمل من تأليف أيمن وتار، ومن إخراج رامي إمام.

وتدور أحداث فيلم «أبو نسب»، في إطار كوميدي حول شخصية طبيب محمد إمام، يدخل في العديد من الصراعات بسبب أزمة النسب، والمشكلات التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر.