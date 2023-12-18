فيلم «شماريخ» يحتل المركز الأول في السينما.. حقق 732 ألف جنيه خلال يوم

احتل فيلم «شماريخ» المرتبة الأولى بين الأفلام المنافسة بدور العرض حاليًا، إذ ينافس الفيلم بقوة بين عدد من الأعمال الفنية الأخرى المهمة.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم «شماريخ» احتل المرتبة الأولى، وحقق أمس ما يقرب من 732 ألف جنيه، واستطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا بين الأفلام الأخرى المنافسة.

أحداث فيلم شماريخ

وتدور قصة فيلم «شماريخ» في إطار يحمل مزيجًا من الأكشن والرومانسية والتشويق والإثارة، حول شاب يسعى لجعل والده يعترف به، وخلال فترة تعاونه معه في بعض الأعمال المخالفة للقانون، يجد نفسه متورطًا في حب فتاة عليه التخلص منها.

أخر ظهور للفنان مصطفى درويش

قررت أسرة الفيلم إهداء الفيلم للفنان مصطفى درويش، حيث أنه يعتبر أخر ظهور له، خاصة أنه توفي بشكل مفاجئ في شهر مايو الماضي عن عمر ناهز 43 عامًا.