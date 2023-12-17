12.4 مليون جنيه إيرادات فيلم «شماريخ» في 11 يوم عرض بالسينما

وصلت حصيلة إيرادات فيلم «شماريخ» الذي يجمع بين آسر ياسين وأمينة خليل، على مدار 11 يوم عرض بالسينمات، إلى أكثر من 12 مليونا و400 ألف جنيه، ليتصدر قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما منذ انطلاق عرضه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وفي شباك تذاكر السينما أمس السبت، حقق فيلم «شماريخ» إيرادات مليون و117 ألفا و511 جنيها، ويشارك في بطولته خالد الصاوي، محمد ثروت، آدم الشرقاوي والطفلة لافينيا نادر، تأليف وإخراج عمرو سلامة.

قصة فيلم «شماريخ»

وتدور قصة فيلم «شماريخ» في إطار يحمل مزيجًا من الأكشن والرومانسية والتشويق والإثارة، حول شاب يسعى لجعل والده غير الشرعي الاعتراف به، وخلال فترة تعاونه معه في بعض الأعمال المخالفة للقانون، يجد نفسه متورطًا في حب فتاة عليه التخلص منها.

«شماريخ».. آخر ظهور سينمائي للفنان مصطفى درويش

ويعد فيلم «شماريخ» بمثابة آخر ظهور سينمائي للفنان مصطفى درويش، الذي توفي بشكل مفاجئ في شهر مايو الماضي عن عمر ناهز 43 عامًا، وذلك قبل استكمال مشاهده، وحسب المخرج عمرو سلامة، جرى الإبقاء على مشاهده القليلة وعدم اللجوء لحذفها تكريمًا له.