الاحتلال الإسرائيلي يواصل حملات الاعتقالات في الضفة الغربية.. بينهم فتاة

استمر جنود الاحتلال في استهداف الفلسطينيين في محافظات ومدن الضفة الغربية من حملة اعتقالات ومداهمة منازل، استمرارا لانتهاكات القوات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر الماضي، عقب «طوفان الأقصى».

واعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابا فلسطينيا يدعى إسماعيل منصور «25 عاما»، بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه في مخيم عايدة، شمال بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، كما عبثت القوات الإسرائيلية، بعدد من المنازل بينها منزل الأسير شادي أبو عكر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

واعتقلت القوات الإسرائيلية، فلسطينية تدعى نفيسة راشد الزربا «30 عاما» خلال اقتحام مدينة أريحا، فيما أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، خلال المواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال، كما أصيب شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال، في قريتي جيوس، وباقة الحطب شرق قلقيلية، فيما اعتقل جنود الاحتلال، اعتقال أحدهما.

اعتقالات في صفوف الفلسطينيين بطوباس

وفي طوباس، اعتقل جنود الاحتلال، الشابين الفلسطينيين وجدي يونس غنام، وأحمد صقر غنام أحدهما من بلدة عقابا، شمال المدينة بعد مداهمة منزلي ذويهما.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عقابا، فيما اندلعت مواجهات عنيفة، وسمعت أصوات انفجارات. وفي بيت لقيا، اعتقل جنود الاحتلال، شابا فلسطينيا يدعى يوسف بدر، عقب مداهمة عددا من المنازل، على إثر اقتحامها بلدتي عبوين وبيت لقيا، شمال وغرب رام الله.

قوات الاحتلال تداهم مبنى يضم مركز إسعاف جنوب شرق نابلس

وفي إذنا غرب الخليل، وعقب مداهمتها عددا من الأحياء في البلدة، اعتقلت قوات الاحتلال، 3 فلسطينيين. وفي وقت سابق، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين مع قوات الاحتلال في قرية بدرس، بالتزامن مع مداهمات في قرية عين يبرود غرب وشمال شرق رام الله، كما اقتحم الجنود، معززون بالآليات العسكرية، نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع مواجهات عنيفة، أسفرت عن إصابة شاب بالرصاص، فيما داهمت القوات الإسرائيلية، مبنى يضم مركز إسعاف وسيطرت عليه وحولته الى نقطة مراقبة عسكرية في بلدة بيتا جنوب شرق المدينة.