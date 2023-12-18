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تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

كتب:

حمدي عبد الله
09:06 ص | الإثنين 18 ديسمبر 2023
مواني البحر الأحمر

مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أنّ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة، 8 سفن، وتم تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، 740 شاحنة و75 سيارة.

صادرات وواردات مواني البحر الأحمر

وقالت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، إنّ حركة الواردات، شملت 2500 طن بضائع، 406 شاحنات و65 سيارة، وحركة الصادرات؛ 7500 طن بضائع، 334 شاحنة و10 سيارات.

الحركة الملاحية بمينائي سفاجا ونويبع 

وبحسب بيان مواني البحر الأحمر، يشهد ميناء سفاجا البحري، استقبال السفينة أمل، بينما استقبل الميناء بالأمس، ثلاث سفن وهي بوسيدون إكسبريس، دليلة والحرية؛ وغادرت ثلاث سفن وهي بوسيدون إكسبريس، دليلة والحرية، كما شهد ميناء نويبع، تداول 1600 طن و212 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آيله وآور.

وسجلت مواني الهيئة، وصول وسفر 1222 راكبًا

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بقلم حمدي عبد الله