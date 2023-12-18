«تضامن أسيوط» تسلم 250 مشروعا للأسر الأولى الرعاية بمركز الغنايم

سلمت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة أسيوط، 250 مشروعًا للأسر الأولى بالرعاية من مستحقي برنامج «تكافل وكرامة»، بمركز الغنايم؛ ضمن برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، ويتضمن المشروع الواحد 3 رؤوس أغنام، جاء ذلك بحضور مصطفى علي، رئيس مركز ومدينة الغنايم؛ وعلي عبد الظاهر، مدير إدارة الشؤون الاجتماعية بمركز الغنايم، والدكتور مايكل رؤوف، مدير الوحدة البيطرية بقرية المشايعة، وممثلي الجمعيات الأهلية بالقرى المستهدفة.

التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية

وحث رئيس مركز ومدينة الغنايم، المستفيدين على ضرورة تنمية المشروع للاستفادة منه، واتباع التعليمات من قبل أطباء الطب البيطري، مشيرًا إلى وجود متابعات مستمرة للمشروعات من قبل القائمين عليها، والهدف منها، التمكين الاقتصادي للأسر ويكون مصدر دخل لهم، منوهًا إلى أنّ أي معلومة يحتاجها المربي بالأسر المستفيدة، يتوجه إلى أقرب جمعية تابع لها.

وقال علي عبد الظاهر، مدير إدارة الشؤون الاجتماعية بمركز الغنايم في محافظة أسيوط، إنه تم إطلاق مشروع فرصة بالغنايم، وتضمنت المرحلة الأولى منه، 250 مشروعًا، يضم المشروع الواحد 3 رؤوس أغنام منها 2 إناث وذكر، و120 كيلو أعلاف، وتشمل المرحلة الأولى، توزيع 100 مشروع للأسر بقرية المشايعة و150 مشروعًا لقرية العزايزة وتوابعها، وكذلك تقديم التوعية للأسر المستفيدة لتنمية المشروع، مشيرًا إلى أنّ نصيب مركز الغنايم بمراحلة المختلفة 750 مشروعًا، ويتم اختيار الحالات بمشاركة الجمعيات الأهلية عن طريق كشوف واردة من الوزارة بالأسر الأولى بالرعاية.

كيفية التعامل مع الأغنام

وقدم الدكتور مايكل رؤوف عزيز، مدير الوحدة البيطرية بقرية المشايعة، التوعية للأسر المستفيدة وكيفية التعامل مع الأغنام، مشيرًا إلى أنّ الوحدة البيطرية تقدم كل التطعيمات لرؤوس الأغنام، وجميعها مؤمن عليها.