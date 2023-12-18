خبير علاقات دولية: الوضغ في غزة ينذر بكارثة مع دخول الشتاء

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنّ العدوان الإسرائيلي على غزة بربري وغير مسبوق، والأطفال والنساء أكبر ضحاياه، لافتا إلى وجود تحركات دبلوماسية مهمة، وقناعة دولية ورغبة في عدم استمرار العدوان، لأنه يؤدي إلى سفك المزيد من الشهداء سواء الأطفال أو النساء.

وأوضح أحمد سيد أحمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على قناة «DMC»، أنّ الوضع في غزة يهدد بكارثة إنسانية، خاصة مع دخول فصل الشتاء، وانعدام الخدمات الأساسية، متابعا أنّ مصر حريصة على تقديم المساعدات لأهالي غزة، وجرى إدخال أكثر من 100 شاحنة مساعدات أمس.

وأشار إلى أنّ هناك تغير كبير في الرأي العام العالمي، واختلاف النظرة إلى القضية الفلسطينية، موضحا أنّ الولايات المتحدة الأمريكية هي الطرف الوحيد القادر على الضغط على دولة إسرائيل لوقف العدوان.